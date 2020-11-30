Російська співачка українського походження Наташа Корольова підкорила новим образом

Зірка після скандалу, пов'язаного з її чоловіком, стриптизером Сергієм Глушко (Тарзан), показує, що абсолютно не турбується з цього приводу, передає Politeka.net.

Днями красуня змінила зовнішність - вона зробила собі нову зачіску та помітно помолодшала. Красуня перетворилася на світловолосу бестію. Тепер локони артистки мало не прикривають сідниці. Таке волосся зірці, мабуть, наростили.

У новому іміджі красуня вирушила, ні куди-небудь, а саме в клуб. Кадри своїх веселощів з подружкою, адвокатом Ідою Достман, Наталя опублікувала в сторіс Instagram.

"Тусимо!", - написала співачка.

Корольова відривалася в клубі, вона не тільки сиділа за столом, але і пізніше вийшла на сцену і заспівала в мікрофон.

Видно, що для свого проведення часу Корольова вибрала футболку і спідничку. Завершили її образ стильні аксесуари і макіяж з акцентом на очі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Наташа Корольова показала, як їй робили вищеописані локони. Зірка на відео перебувала у майстра, яка займається її перефарбованим волоссям. Варто відзначити, що нова зачіска сильно була схожа на зачіску її коханого Тарзана.

На таке перетворення співачки бурхливо відреагували її шанувальники, які не тільки розкритикували її нову зовнішність, але і вказали на постаріле обличчя.

Однак це не завадило красуні весело провести час і все ж підкорити всіх своєю красою.

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