Российская певица украинского происхождения Наташа Королева покорила новым образом

Звезда после скандала, связанного с ее супругом, стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан), показывает, что совершенно не беспокоится по этому поводу, передает Politeka.net.

На днях красотка изменила внешность - она сделала себе новую прическу и заметно помолодела. Красотка превратилась в светловолосую бестию. Теперь локоны артистки чуть ли не прикрывают ягодицы. Такие волосы звезде, видимо, нарастили.

В новом имидже красотка отправилась, ни куда-нибудь, а именно в клуб. Кадры своего веселья с подружкой, адвокатом Идой Достман, Наталья опубликовала в сторис Инстаграм.

"Тусим!", - написала певица.

Королева отрывалась в клубе, она не только сидела за столом, но и позже вышла на сцену и спела в микрофон.

Видно, что для своего времяпровождения Королева выбрала футболку и юбочку. Завершили ее образ стильные аксессуары и макияж с акцентом на глаза.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезду осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Наташа Королева показала, как ей делали вышеописанные локоны. Звезда на видео находилась у мастера, которая занимается ее перекрашенными волосами. Стоит отметить, что новая прическа уж сильно была похожа на прическу ее возлюбленного Тарзана.

На такое преображение певицы бурно отреагировали ее поклонники, которые не только раскритиковали ее новую внешность, но и указали на постаревшее лицо.

Однако это не помешало красотке весело провести время и все же покорить всех своей красотой.

Напомним, скандал с изменами Тарзана получил продолжение

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