Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи завоювала серця шанувальників не тільки завдяки таланту, а й фігурі

Зірка минулого місяця оголосила про вагітність і вже публікує фото, на яких демонструє кругленький живіт, пише Politeka.net.

Шанувальники із задоволенням згадують старі образи моделі, ділячись її знімками у відповідних акаунтах в Instagram. В одній з фан-груп з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в цікавому вбранні. Красуня одягла топік зі значним декольте.

З наряду ледь не вискакував пишний бюст, тому фото вийшло дуже спокусливим, а зірка гідна заздрості.

Блискуча прикраса на шиї привертала увагу не менше.

Короткі шортики були настільки "міні", що ледве приховували від поглядів пружні сідниці красуні.

Макіяж з акцентом на очі відмінно підкреслював красу Ратаковськи.

За 12 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи лежала на ліжку в напівпрозорій сукні з красивою вишивкою. Вирізи з боків надавали образу особливої пікантності. Було помітно, що модель вирішила не надягати білизни, а її принади могли вискочити.

Крім того, спідниця сукні мала розріз, з якого виставилася красива струнка ніжка.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи стояла біля сірої непоказної стіни. Її зачіска - мокра укладка, виглядала дуже ефектно.

Сукня трималася на найтонших бретельках, які ледь не з'їжджали з плечей, що надавало образу особливої пікантності. Загалом, наряд зі сміливим декольте сидів прекрасно.

Нагадаємо, вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.