Російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала несподіваним перетворенням

Як передає Politeka.net , нове відео на Instagram-сторінці зірки просто ошелешило її шанувальників (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"Афро Локони! Психонула!",- повідомила співачка в підписі до відео.



На опублікованих кадрах, Корольова знаходиться у майстра, яка займається її перефарбованим волоссям. Нова зачіска сильно була схожа на зачіску її коханого Тарзана.

На таке перетворення співачки бурхливо відреагували її шанувальники, які не тільки розкритикували її нову зовнішність, але і вказали на постаріле обличчя.



"Тепер можна замість Тарзана виступати", "Забагато вже з Тарзаном разом, перетворюється в його копію. Поза захопленням", "Ви тепер з Сергієм стали як брат з сестрою, дуже незвично, звикли вас бачити темненькою", "завжди подобалася і подобається Наташа, але не зрозумію, що з обличчям? Опухле якесь, очі натягнуті", "Справжня Тарзаниха....і обличчя як з бодуна тижневого", "Обличчя як місяць, дивитися страшно", - писали під постом співачки.





Раніше ми повідомляли, що Тарзан зізнався в зраді Наташі Корольової з дівчатами, які згодом обікрали його будинок. За словами артиста, вони "володіли набором речовин«, які ввели його в стан»повного неадеквата".

Нагадаємо, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради королевою.

Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана похвалилася новим досягненням, відповідь Наташі Корольової.

Також Politeka писала, що Тарзан втік від королевою після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.



