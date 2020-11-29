Российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила неожиданным преображением

Как передает Politeka.net , новое видео на Instagram-страничке звезды просто ошарашило ее поклонников (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Афро Локоны! Психанула!", - сообщила певица в подписи к видео.



На опубликованных кадра Королева находится у мастера, которая занимается ее перекрашенными волосами. Новая прическа уж сильно была похожа на прическу ее возлюбленного Тарзана.

На такое преображение певицы бурно отреагировали ее поклонники, которые не только раскритиковали ее новую внешность, но и указали на постаревшее лицо.



"Теперь можно вместо Тарзана выступать", "Видать многовато уже с Тарзаном вместе, превращается в его копию. Вне восторга", "Вы теперь с Сергеем стали как брат с сестрой, очень необычно, привыкли Вас видеть темненькой", "Всегда нравилась и нравится Наташа, но не пойму, что с лицом? Опухшее какое-то, глаза натянуты", "Настоящая Тарзаниха....и лицо как с бодуна недельного", "Лицо, как луна, смотреть страшно", - писали под постом певицы.





Ранее мы сообщали, что Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом. По словам артиста, они «обладали набором веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».

Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и огорошил видом после измены Королевой.

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответ Наташи Королевой.

Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.



