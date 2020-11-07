Российский шоумен и муж Наташи Королевой, Тарзан, полюбовался красивым закатом на фоне скандалов

Как сообщает Politeka.net, артист разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото на пляже. Сергей Глушко (настоящее имя) запечатлен на песчаном берегу океана в серых шортах, зеленой рубашке и соломенной шляпе.

Он повернулся к камере спиной и уставился на заходящее солнце, которое уже почти скрылось за горизонтом. При этом Тарзан зашел по щиколотку в воду, видимо, чтобы охладиться после очередного прожитого дня. Вероятно, он сбежал на берег, чтобы побыть в одиночестве.

Пользователи социальной сети в комментариях высказались об отдыхе Сергея Глушко, напомнив о недавних потрясениях:

"Какая красота👍"; "Все, решил топиться, а никак не получается, море - то по колено. Лучше живи! Долго и счастливо! Все перемелется - мука будет, а тебе, Сережа, разума прибавится"; "Умиротворяюшие виды! 👍"; "Очень красиво!👍 Такой чарующий закат, прелесть!😍🤗🍁💕"; "Какой тихий и спокойный океан.... Очень умиротворяющее зрелище🤗🤗🤗🤗 красиво) 👍👍👍".

Ранее Тарзан опубликовал в соцсети откровенный снимок , для которого сфотографировался в ванной в одних лишь семейных трусах. Знаменитость напряг свои мышцы, показав идеальное мужественное тело в отражении зеркала.

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