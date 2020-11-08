Любовница российского стриптизера Тарзана, в миру Сергея Глушко, Анастасия Шульженко продолжает ловить хайп на скандале в семье певицы Наташи Королевой

После того, как об измене Глушко своей знаменитой супруге узнала общественность, имя Анастасии Шульженко не сходит со страниц таблоидов, передает Politeka.net.

При этом актриса, чье имя до скандала было мало кому известно, старается по-полной урвать свой куш славы, пусть даже такой сомнительной. Буквально недавно она заявила о том, что попробует себя в качестве певицы и даже анонсировала дебютный трек.

Об этом Шульженко сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Публикацию она дополнила снимком, на котором позирует с микрофоном, широко улыбаясь в камеру.

«Совсем недавно я обещала, что будет бомба!!!))) 💣💣💣 Так вот, пока у меня постельный режим, моя команда времени не теряла и уже прислала мне мою дебютную песню!!!)))🎤🎤🎤 Это шедевр😍😍😍 я её очень ждала)))))))) А вы ждёте?))) Кстати, совсем скоро состоится закрытая презентация) Кто хочет попасть?) Может разыграть приглашение на двоих? Как думаете? 🤔», – подписала снимок актриса.

Комментаторы не заставили себя ждать.

«Песня то пади про Тарзана?😂😂 ответочка Каролихе на "красную помаду"?😂😂😂😂Молодец Настька , все сливки снимаешь из этой истории 🔥», «Метод раскрутки понятен)», «А когда ждать дуэт с Тарзаном ?», «Вы, конечно, извините, но на мой взгляд лучше не делайте розыгрыш, а то придут любители Глушко да Порывай и не дай бог кислоты в лицо плеснут или ещё что сделают, сами же говорили угрозы Вам посылали», – пишут в комментариях.

Напомним, что сын Тарзана после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Как сообщала Politeka, неуклюжий сын Тарзана озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…».

Также Politeka писала, что сын Королевой пошел по стопам отца, сверкнув обнаженным торсом: "Архипка, удачи!".