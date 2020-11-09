Российский шоумен Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, отдыхает в экзотической стране и радуется жизни после семейного скандала

Как пишет Politeka.net, он поделился на странице в "Инстаграм" свежими фото из своего зарубежного приключения. Знаменитость предстал в длинных мешковатых шортах и серой футболке, поверх которой можно заметить ремешок сумки.

В таком виде Тарзан порезвился на пляже и широко развел руки в стороны на одном из фото. Судя по выражению лица, Сергей Глушко (настоящее имя), счастлив сбежать от проблем и понежиться на курорте. Звезда также сфотографировался с местными жителями, показал достопримечательности и покорчил рожицы на камеру.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид Тарзана, а особое внимание уделили зубам, которыми шоумен посветил на снимках:

"Хорошего отдыха, Серж!👍"; "И зубы мудрости на месте 👍😂"; "Оо, вот это зубы! Класс! 👍"; "Красавец!"; "Зубки как у арабского скакуна ❤️❤️❤️❤️❤️"; "Хоть разочек туда попасть. Рай"; "Ну и рот"; "👍 Тарзан в Тарзании 😂".

Ранее стало известно, что Сергей Глушко изменил Наташе Королевой с актрисой Анастасией Шульженко, о чем сам признался в соцсети. Теперь же девушка пытается подогревать свою сомнительную славу, недавно она заявила, что попробует себя в качестве певицы и даже анонсировала дебютную песню

Напомним, что Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, озорную Наташу Королеву в кожаных штанах и топе высмеяли за поведение на сцене.

Также Politeka писала, что потрепанный скандалами Тарзан поразил забавами на капоте авто.