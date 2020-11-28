Красуня знає, як себе подати

Легендарна американська ікона стилю, 40-річна Кім Кардаш'ян вразила бездоганною фігурою під час відпочинку з сестрою Хлої

Як пише Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, 40-річна зірка має бездоганне тіло, буквально даючи фору своїй молодшій сестрі Хлої.

"Разом краще", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на фотографії Кім Кардаш'ян та Хлої позує на тлі моря, закинувши при цьому руки й посміхаючись на камеру. Обидві красуні в купальниках, які підкреслюють і без того розкішні форми дівчат.

«Неможливо повірити, що тобі вже 40, Кім. Ти виглядаєш на 20-максимум», «обидві виглядають чудово», «красиві леді», «дуже мило виглядаєте», «це найкращий дует!»,- пишуть шанувальники зірки.

До цього ми розповідали, що американська модель і шоувумен Кім Кардаш'ян поділилася унікальними кадрами зі своєї святкової вечірки

Вона присвятила пост у своєму Instagram" Інстаграм " дню народження, який відзначила напередодні. Знаменитість зізналася, що її зіркові родичі приготували крутий сюрприз.

Нагадаємо, як нестримна Хлої Кардаш'ян в шовках показала, як виглядає спокуса:"Думала, це Кайлі".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардаш'ян заманила соковитими місцями до себе на диван, Кортні в захваті.

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