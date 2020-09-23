Известная модель Ким Кардашьян показала себя, порадовав сестричек и фанатов

На фото Ким показалась в черно-белом наряде. Красотка была в топе и велотреках. Звезда собрала волосы в хвост, позируя у дверного проема. Ким эффектно стала, демонстрируя идеальные формы. На еще одном фото звезда уже лежала на диване, демонстрируя идеальные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Балмейн Барби", - написала Ким.

"Давай Барби, пойдем на вечеринку", - написала Кортни под фото.

"Привет, Пегги, детка", - отметилась и сестра Хлои.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Качала !!! Кончено !! Ваш !!! Красота !!!", "Хорошие шлепанцы", "Это все", "ого, это один из моих любимых твоих последних образов", "У меня сегодня день рождения пожалуйста поставьте лайк мое фото)", "Ким убивает этот взгляд, могу я получить аминь!", "это пластырь для меня", "Безумство".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер похвасталась упругими формами в черном лифчике.

Знаменитая модель и популярная бизнесменша всегда привлекает внимание к себе самыми разными выходками. Кайли продолжает заниматься собственным брендом косметики, поэтому в ее профиле не так много новых кадров.

Напомним, корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

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