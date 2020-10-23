Американская модель и шоувумен Ким Кардашьян поделилась уникальными кадрами со своей праздничной вечеринки

Как передает Politeka.net, она посвятила пост в своем микроброге "Инстаграм" дню рождения, который отметила накануне. Знаменитость призналась, что ее звездные родственники приготовили крутой сюрприз.

"Все, что я могу сказать - ВАУ! Моя мама и мои сестры устроили для меня самую грандиозную вечеринку-сюрприз, которая была такой особенной в моем сердце. Вы, ребята, должны увидеть закулисье", - написала Ким Кардашьян. - "Вы знаете, я сентиментальный человек, и эта вечеринка была самой особенной. Они воссоздали все мои особые дни рождения на протяжении всей моей жизни, просматривая все наши старые домашние видео. Они воссоздали ту самую вечеринку. Те же воздушные шары, тот же торт, все!".

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All I can say is WOW! My mom and my sisters threw me the most epic surprise party that was so special in my heart. We showed it on E as a special so you guys got to see the behind the scenes of how it really went down. You know I’m a sentimental person and this party was the most special. They re-created all of my special birthdays throughout my life from looking at all of our old home videos. They re-created the party, The same balloons, the same cake, everything! My dad video taped and documented our whole lives so they showed each of the videos of my birthdays on a big screen behind the party. I entered into the room that started off at my first birthday party with the same ponies and the same cake, and my dad wishing me a happy 1st birthday. Then as I entered in the room I ended up at my second birthday then my fourth birthday leading up to my 10th birthday where my sisters did the same exact dance that they did for me when I turned 10. We then got to my 16th birthday party and my exact same car was there waiting for me with the same exact balloons with the same cake. After a while the curtains opened and the bottle service girls came out which happened to be my sisters and they re-created Tao night club, where I spent all of my 30s having my birthday parties. Each and every detail that went into this was so special and I am forever grateful to my family for taking the time to put this together to celebrate me turning 40. I can’t wait to share so many more birthday photos and videos with you guys soon and I thank each and everyone of you who reached out with birthday wishes ✨ Also shout of to @mindyweiss for putting this all together. You were there putting together all my birthday parties when I was a little girl so this definitely came full circle.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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На фото светская львица запечатлена в блестяжем коктейльном платье желтого цвета, которое плотно обтянуло ее выдающиюся грудь и бедра. Можно заметить, что Ким не надела бюстгальтер. На одном из снимков она зажгла вместе со своими сестрами Кортни и Хлоей, держа в руках таблички.

Пользователи соцсети поздравили Ким с юбилеем и пожелали ей всего наилучшего в комментариях:

"Подождите, Ким Кардашьян уже 16 лет ???"; "Да благословит вас Бог увидеть еще многое"; "С 40-летием Кимми, мы тебя любим !!! 💘💘💘"; "Такое вдохновение, я люблю вас так сильно, продолжайте в том же духе"; "Это было так потрясающе и особенно 🦋"; "Американская королева"; "Невинный вид! 😍"; "С Днем Рождения легендарную и королеву ККВ ❤️👑"; "Не могу поверить, что мое приглашение снова потерялось! В следующем году".

Напомним, как безудержная Хлои Кардашьян в шелках показала, как выглядит соблазн: "Думала, это Кайли".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком бикини искупала свои самые сладкие места, кадры ночных утех.