Американская модель и шоувумен Ким Кардашьян поделилась уникальными кадрами со своей праздничной вечеринки

Как передает Politeka.net, она посвятила пост в своем микроброге "Инстаграм" дню рождения, который отметила накануне. Знаменитость призналась, что ее звездные родственники приготовили крутой сюрприз.

"Все, что я могу сказать - ВАУ! Моя мама и мои сестры устроили для меня самую грандиозную вечеринку-сюрприз, которая была такой особенной в моем сердце. Вы, ребята, должны увидеть закулисье", - написала Ким Кардашьян. - "Вы знаете, я сентиментальный человек, и эта вечеринка была самой особенной. Они воссоздали все мои особые дни рождения на протяжении всей моей жизни, просматривая все наши старые домашние видео. Они воссоздали ту самую вечеринку. Те же воздушные шары, тот же торт, все!".

На фото светская львица запечатлена в блестяжем коктейльном платье желтого цвета, которое плотно обтянуло ее выдающиюся грудь и бедра. Можно заметить, что Ким не надела бюстгальтер. На одном из снимков она зажгла вместе со своими сестрами Кортни и Хлоей, держа в руках таблички.

Пользователи соцсети поздравили Ким с юбилеем и пожелали ей всего наилучшего в комментариях:

"Подождите, Ким Кардашьян уже 16 лет ???"; "Да благословит вас Бог увидеть еще многое"; "С 40-летием Кимми, мы тебя любим !!! 💘💘💘"; "Такое вдохновение, я люблю вас так сильно, продолжайте в том же духе"; "Это было так потрясающе и особенно 🦋"; "Американская королева"; "Невинный вид! 😍"; "С Днем Рождения легендарную и королеву ККВ ❤️👑"; "Не могу поверить, что мое приглашение снова потерялось! В следующем году".

Напомним, как безудержная Хлои Кардашьян в шелках показала, как выглядит соблазн: "Думала, это Кайли".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком бикини искупала свои самые сладкие места, кадры ночных утех.