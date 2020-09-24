Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в необычном образе и рассказала о драгоценности

На фото Хлои позировала в юбке с огромным разрезом до бедра и топе. Модель соблазнительно выгнулась, демонстрируя самое аппетитное, а волосы решила оставить распущенными. Красотка эффектно выглядела в шелках, вызывая восторг у фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет сапфир", - подписала фото Хлоя.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Удивительная красотка", "Этот образ - все", "Вы его убили !!", "Королева", "Моя королева", "Прекрасно", "Ваш фаворит за факт", "Ты такая хорошенькая", "Моя самая драгоценная жемчужина люблю тебя так сильно", "Привет, безумная красавица", "Ничего не жди .. Все ценю!", "Я думала, это Кайли", "Идеальная мамочка", "Красивый", "Самая лучшая красивая девушка в мире", "У нее даже не такая форма лица".

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Девушки дружат еще до того, как шоу о семействе Кардашьян стало популярным, тогда о Ким никто и не слышал, в то время, как Пэрис купалась в лучах славы.

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