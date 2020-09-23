Известная модель Ким Кардашьян показала себя, удивив ночными развлечениями

На фото Ким показалась в купальнике на веревочках. Звезда лежала в воде и демонстрировала свою фигуру без стыда. Волосы были собраны назад, а сама девушка смотрела прямо в объектив камеры. На последнем фото Ким уже показалась в очках и с коктейлем в руке, погрузившись в воду по грудь. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ночное плавание", - написала звезда.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Это коса для меня‼", "Пожалуйста, не разводись", "Милая маленькая девочка с моей косой", "Я люблю тебя Кимми", "Лучшее, что когда-либо делала", "Королева", "Прекрасная фотография", "Такая великолепная", "Она горит, но и наши зажигалки тоже", "У тебя есть кто-нибудь?", "Мы все чертовски хорошо знаем, что она не ходила плавать", "Твои горы больше моих. Богиня".

Сообщалось, что знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях.

Напомним, знойная Ким Кардашьян затянула необъятные формы в кожу и уселась на пол

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