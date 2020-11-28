Красотка знает, как себя преподать

Легендарная американская икона стиля, 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила безупречной фигурой во время отдыха с сестрой Хлои

Как пишет Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, 40-летняя звезда имеет безупречное тело, буквально давая фору своей младшей сестре Хлои.

«Вместе лучше», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на фотографии Ким Кардашьян и Хлои позирует на фоне моря, закинув при этом руки и улыбаясь на камеру. Обе красотки в купальниках, которые подчеркивают и без того роскошные формы девушек.

«Невозможно поверить, что тебе уже 40, Ким. Ты выглядишь на 20 – максимум», «обе выглядят великолепно», «красивые леди», «очень мило выглядите», «это лучшей дуэт!», - пишут поклонники звезды.

До этого мы рассказывали, что американская модель и шоувумен Ким Кардашьян поделилась уникальными кадрами со своей праздничной вечеринки

Она посвятила пост в своем микроброге "Инстаграм" дню рождения, который отметила накануне. Знаменитость призналась, что ее звездные родственники приготовили крутой сюрприз.

Напомним, как безудержная Хлои Кардашьян в шелках показала, как выглядит соблазн: "Думала, это Кайли".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком бикини искупала свои самые сладкие места, кадры ночных утех.