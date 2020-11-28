Українська модель Міла Кузнєцова вразила 13-м розміром бюста, пустившись в пікантний танець з приспущеним сукнею

Як пише Politeka, кадри знаменитість розмістила у себе на сторінці в TikTok.

Так, модель позує в облягаючій сукні з декольте, елегантно при цьому рухаючись на камеру. У якийсь момент красуня приспускає плаття, через що» бомби " 13-го розміру ледь не вистрибують з наряду.

"62 – мій улюблений розмір", "дуже красива дівчина", "ви найкраща, Мілка!", "неймовірний вид", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, Міла Кузнєцова, яка знаменита тим, що у неї 13-й розмір грудей, розважає публіку, як вміє

Цього разу Міла вирушила в театр на виставу "Мартин Боруля". Для виходу у світ Міла вибрала червону сукню в клітку з неосяжно глибоким декольте.

Руки Кузнєцова грайливо доклала до своєї шиї, проте увага всіх прикута все одно до її феноменально великих грудей, яку чудово видно на новому кадрі від Міли.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.