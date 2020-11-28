Мексиканська супермодель журналу Playboy Кассандра Сьенега спокусила бездоганною фігурою в прозорій сукні

Як пише Politeka, знімок знаменита красуня викинула у себе в Instagram.

«Що ти уявляєш, те й створюєш", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках Сьенега позує в прозорій сукні з рожевим відтінком, демонструючи бездоганні форми без білизни. При цьому образ знаменитість доповнила ідеальною зачіскою і практично невидимим макіяжем.

"Це тіло занадто гаряче", "магічна", "чари якісь", "чертовски круто виглядаєш", "неперевершений вигляд", "Божественна крихітка"», "вау, ти просто космічна красуня",-пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повернулася спиною заради ефектного кадру в бікіні.

Спокуслива модель постійно радує своїх шанувальників жаркими кадрами в сміливих нарядах. Цього разу зірка вирішила показати обсяги, стоячи спиною до камери.

Модель одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини. "Білизна" навряд чи прикривало найінтимніші деталі пишного бюста.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboyч" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".