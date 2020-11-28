Популярна українська співачка Оля Полякова захопила мережу, показавши бездоганну фігуру в шкіряному вбранні

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Як вам новий образ? Кого нагадую вам цього разу)» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії видно зблідлу Олю Полякову в шкіряному вбранні, обдаровуючи шанувальників «крижаним» поглядом. Серед лакнувших виявилася фотограф Соня Плакидюк, яка написала "Це можна витримати?", а також Екс-Nikita Анастасія Кумейко. Вона написала »Ухххх❤️".

Не менш здивовані були й інші шанувальники Полякової, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

«Леді Гага», «Снігова королева», «Мадонна», «Pink», «вау», «Кайлі Міноуг», « Агузарову. Щось таке 😅», « дуже шикарний образ!!! Круто, що в Україні є артисти з такими красивими і яскравими образами», «Світлана Вольнова - особисто мені так здалося», « клас! Коротка зачіска додає молодості і свіжості, хоча тобі нічого додавати»,» Онука», «я в захваті»,» класний образ»,» Шикарно!!!!💋❤️ Дуже красиво!»,- пишуть вони.

Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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