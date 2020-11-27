Популярная украинская певица Ольга Полякова высказала свое мнение по поводу карантина в Украине и того, как от этого страдает шоу-бизнес

Как передает Politeka, об этом она сказала в эфире программы "Право на власть".

Артистка убеждена, что полный локдаун в стране "уничтожит артистов", если власть не начнет о них думать.

Она подчеркнула, что во время пандемии многие представители шоу-бизнеса остались без работы. При этом певица отметила, что к карантину артисты "уже привыкли", а вот локдаун, по ее мнению, может добить шоу-бизнес.

"Для музыкального бизнеса страшны и карантин, и локдаун. И я даже не знаю, что страшнее. Карантин уже у нас давно, мы уже к нему просто привыкли. А полный локдаун в нашем бизнесе тоже уже давно: концертов у нас нет и не предвидится. За это время я просто поняла, что мы никому не нужны. И спасение страны... "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Поэтому я, честно говоря, уже устала "шашкой махать". Полгода назад я говорила в вашей студии, что музыкальный бизнес очень сильно уязвим, что это не только звезды, а тысячи музыкантов, артистов. К этой сфере нужен особый подход. Но нас никто не слышит, о нас никто не думает. И то, что у нас совсем нет работы и не будет в ближайший год - это никого не волнует", - заявила Полякова.

Впрочем, певица убеждена, что украинцы смогут все преодолеть.

"Конечно, трудно всем, но украинцы имеют серьезный, мощный иммунитет против любых потрясений. Мы предприимчивы, сильны, ловки - и мы выживем", - подытожила она.

Как известно, в рамках введенного в Украине карантина запрещены массовые мероприятия, потому все концерты в закрытых залах были отменены. Впрочем, проводились некоторые фестивали - под открытым небом, когда опасность заражения не такая высокая. В частности, сама Оля Полякова давала концерт на День города в Харькове, из-за чего была подвержена жесткой критике.

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