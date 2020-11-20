Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила нежной красотой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала селфи, на которых предстала в весьма соблазнительном виде. Ольга была немного растрепана, но это не помешало ей выглядеть прекрасно. На ней было минимум макияжа, в результате чего можно было рассмотреть достоинства ее внешности.

«Шо вы там? Держитесь?», - подписала фото звезда.

За короткое время пост звезды собрал более 11 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники отмечали, что 36-летняя Ольга похожа на молодую девушку.

«Богиня, Боже», «Как всегда! Неотразима!», «Красивущая!», «Раз пять пересмотрела, невероятно красива», «Красотка», «Прекрасная, как всегда», «выглядишь супер, если так можно прям фото понравилось», «Пушечка», «Оленька как ты там...ну красоточка», «Что это за девчонка??? Супер», «Какая красотка без макияжа! Прям 20 лет)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова впечатлила красотой, сделав яркий макияж. Артистка была похожа на мультяшную героиню из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Макияж получился волшебным. Особое внимание привлекли красные губы звезды.

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