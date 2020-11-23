Популярная украинская певица Оля Полякова устроила безбашенные развлечения с ведущей Машей Ефросининой и известным фотографом Соней Плакидюк

Соответствующие кадры появились в Инстаграм передачи «Зірковий шлях». Об этом пишет Politeka.net.

На выходных Полякова позвала к себе звездных подруг, чтобы заняться готовкой и просто хорошо провести время. Как выяснилось, красотки решили наквасить капусты, однако на это не остановились. Так, Плакидюк рассказала, что в результате они приготовили 100 килограмм квашеной капусты, сварили борщ, сделали оливье и устроили фотосессию.

«Сначала квасили, потом - лежали. С Олей Поляковой и Машей Ефросининой время летит, как птица», - рассказала фотограф.

На опубликованных кадрах Полякова, Ефросинина и Плакидюк позируют с шампанским и квашеной капустой, валяются на кровати и развлекаются в ванной.

Украинцы бурно отреагировали на такие развлечения звезд.

«Молодцы. Сотни женщин с подругами еще и не так время проводят (не всегда на камеру). И им есть что вспомнить. Но они интересны родным и близким, а не для широкой публики», «Ух, Соня гимнастка», «красотки», «Маше и Оле респект, а Соня только бухала и языком чесала», «И капусту наквасили, и сами чуть "наквасились"))) превосходное времяпровождение!!!)))», «Любуюсь! Девочки, умнички!», «Команда мечты», «Пипец Оле настолько лучше без мейка», «Девочки! Да Вы ж новый состав "ВИА гры"», «Мы квасили, квасили и наконец заквасили», - пишут люди.

Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

Как сообщала Politeka, лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красоток: «Что это за девчонка?».

Также Politeka писала, что острая на язык Оля Полякова разгромила Ляшко в прямом эфире и выдвинула требование.