Популярный певец Филипп Киркоров напомнил о самых крутых совместных образах с Юлией Зиверт
Как передает Politeka.net, российский поп-король выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, которым поздравил знаменитую коллегу с днем рождения (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
В ролике пара запечатлена на сцене и за кулисами в разных образах: то в стильных черных нарядах, то в белых, похожих на свадебные одеяния. По кадрам видно, что у артистов особые отношения, они с радостью обнимаются и прижимаются друг к другу в весьма пикантных образах не только на сцене, но и за кулисами.
"С днем рождения, моя несравненная, очень талантливая, искренняя, открытая и красивая ЮЛЯ!!!! Будь счастлива, ну а я где то рядом «looking to your eyes”! Люблю тебя ❤️", - поздравил Юлию Филипп Киркоров в описании.
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Zivert ответила своему знаменитому другу в комментариях под видео: "Спасибо мой дорогой человек 🙏🏾❤️ спасибо за твою поддержку и любовь 🙏🏾 крепко крепко обнимаю 🙏🏾 король 🙏🏾".
Многих пользователей соцсети растрогали слова Киркорова и заставили присоединиться к поздравлению:
"Ой, а почему не с Бузовой? А, она же петь не умеет"; "С Днём Рождения Вашу подругу! Очень жду Ваших новых дуэтов!"; "А вы хорошо вместе смотритесь👏"; "Изогнутая и хрипатая"; "Очень интересная личность,нравится как поёт,всех вам благ 🙏"; "Король! Филипп гордо несёт это звание!❤️❤️❤️"; "Прекрасная коллаборация получилась! "; "Красотка. Дуэт самый лучший получился🔥🔥🔥"; "Как это мило, от души поздравлять ночью, в самом начале суток)Юля проснётся и день начнётся у неё с улыбки и добрых пожеланий от Филиппа".
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