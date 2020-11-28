Скандальный российский певец Филипп Киркоров восхитил поклонников, показав подросших детей на отдыхе
Как рассказывает Politeka, фотографии были обнародованы в Instagram исполнителя.
«Праздник к нам приходит! Торжественное открытие катка в компании Михаила Эрнестовича. Такие праздники мы по традиции посещаем всей семьей. Самые запоминающиеся моменты, все как в сказке», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Киркоров показывает подросших детей, которые растут точной копией отца. На это же обратили внимание и его поклонники.
«А дети-то будут высокие, как папа», «красотки», «какая красивая семья», «какие уже большие дети, Аллочка такая красавица, а Мартин похож на вас. Счастья вашей семье», «такие милые», «как здорово!!! ❤️❤️❤️ и детки красавцы! Подросли! Счастливо погулять!!!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, певец Филипп Киркоров напомнил о самых крутых совместных образах с Юлией Зиверт
В ролике пара запечатлена на сцене и за кулисами в разных образах: то в стильных черных нарядах, то в белых, похожих на свадебные одеяния.
Напомним, что пухленький Киркоров прижался к Орбакайте и курящей Пугачевой, редкое фото попало в сеть.
Как сообщала Politeka, трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.
Еще Рoliteka сообщала, что Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний.