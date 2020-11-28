Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила подражнити шанувальників, посвітивши формами в сукнях з пікантними вирізами

Знімки були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram, повідомляє Politeka.

"Який образ краще? Перший або другий? #іконастиля " - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кароль позує в білосніжних сукнях з пікантними вирізами. Вони бездоганно підкреслювали і без того ідеальні принади зірки, а шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.

«Тіка красива - це все знають», «обидва бомбезні», «та вона скрізь прекрасна», «обидва образи досконалі», «розкішніше суконь на ній ще не було», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Тіна Кароль в черговий раз захопила своєю красою і вишуканістю

Тіна Кароль не втомлюється вражати й захоплювати шанувальників стильними появами-співачка приміряє ефектні вбрання, які підкреслюють її жіночність і секусальність.

Її виходи у світ завжди викликають бурхливі обговорення в мережі. Так, кілька годин тому вона показала в Instagram-Stories кадри зі свого виступу, для якого вибрала пікантну сукню.

Нагадаємо, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95»: «жінка-богиня».

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль вітають з народженням сина, схожість з батьком вражає.

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