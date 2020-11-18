В Сети трогательно поздравляют певицу Тину Кароль с днем рождения сына Вениамина

Мальчику 18 ноября исполняется 12 лет.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликованы поздравительные посты, поклонники сделали видеонарезки из семейных фото Кароль с сыном и покойным мужем, продюсером Евгением Огиром.

Последний ушел из жизни семь лет назад из-за онкозаболевания. Многие в Сети комментируют, что, чем старше Веня, тем больше становится похож на отца.

Ранее в интервью Кароль делилась сокровенным и болезненным: помнит ли Веня папу, ведь когда того не стало, мальчику не было еще и пяти.

"Веня любит папу. У него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает. Он может вспомнить детство. Он помнит, что ему говорил папа, какие там приколы были. Он всегда так делал: чики-чики, щипая за руки. И он это повторяет даже сейчас. И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухляш", - признавалась Кароль.

Пользователи присоединились к поздравлениям, засыпав певицу и ее наследника теплыми словами:

"Мило очень 😻"

"Любимого Венечку с Днем рождения! 😘 Очень трогательное видео! Спасибо ❤️❤️❤️"

"С Днём Рождения, пупсика любимого!!!😍❤️"

"Прекрасный ребёнок 😍"

"Прям до слез ❤❤❤ Любимые, Будьте всегда, мы вас очень любим 🧸🎈🤍💌"

"Малыш, с Днем Рождения! Расти умным, добрым мальчиком, радуй свою семью ❣️"

"Пусть будет счастлив любимый сын Вениамин, мамина радость, гордость и надежда❤️"

"Любим, очень! С Именинником Тиночка ❣Вене только здоровья и чтоб радовал маму ❤🙏🧸"

"С рождением ❣️ Здоровым будь, сильным маме на радость🍁🥳🍂"

Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".

Как сообщала Politeka, игривая Тина Кароль разделась еще больше, огромный вырез ничего не скрыл: "Перебор"

Также Politeka писала, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть