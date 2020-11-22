Тина Кароль в очередной раз восхитила своей красотой и изысканностью

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль не устает поражать и восхищать поклонников стильными появлениями - певица примеряет эффектные наряды, которые подчеркивают ее женственность и секусальность.

Ее выходы в свет всегда вызывают бурные обсуждения в сети. Так, несколько часов назад она показала в Instagram-Stories кадры со своего выступления, для которого выбрала пикантное платье.

В частности, Тина примерила роскошный наряд - шелковое вечернее платье в пол черного цвета с вырезами в зоне талии. Главной изюминкой наряда стала необычная вставка на животе в виде узорчатого треугольника.

Этот эффектный образ в ретро-стиле артистка дополнила высокими кожаными перчатками, изысканными украшениями и вечерним макияжем в телесных оттенках.

Также в ее Instagram появилось видео из этого выступления. Конечно же, поклонники поспешили осыпать Кароль восторженными комплиментами. При этом многие отметили, что выглядит певица просто чудесно.

"Такая светлая, несмотря на цвет платья", "Платье роскошнае, и Тиночка в нем обворожительная", "Богиня в деле👑", "Самая талантливая девочка ❤️горжусь❤️", "Наша королева льда", "Почему так красиво ?😍🔥", "Было космически".

Напомним, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».

Как сообщала Politeka, Тину Кароль поздравляют с рождением сына, сходство с отцом поражает.

Также Politeka писала, что томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж.