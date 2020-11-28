Українському коміку Євгену Кошовому вдячна публіка навіть запропонувала запустити флешмоб

Як передає Politeka.net, зірка "Кваріал 95" опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показав, що його 12-річна дочка Варвара вміє витворяти з ногами.

Відео, схоже, знімала дружина Кошового Ксенія, а поруч зі старшою дівчинкою крутилася її молодша сестричка - вся сім'я в зборі.

"Ось, будь ласка, бомба-ракета, поїхали!", - каже Євген і камера переводиться на Варю, яка сидить на підлозі.

Дівчинка задерла обидві ноги вище голови і почала ними несамовито крутити, зігнувши в коліні, при чому кожну в різну сторону. Вийшло дійсно вельми забавно. Мама Варі хіхікала за кадром, а врешті-решт і сама дівчинка розсміялася, завершивши свій унікальний акробатичний фінт.

"Це відео зробило наш день! Просто не міг не поділитися! Переглядаємо цілий день і заливаємося! Дорогий мій, Євген Кошовий, дякую від душі! Це космічно смішно, може, челлендж запустимо?", - Кошовий додав до кадрів відгук одного зі своїх фанатів.

Раніше ми повідомляли, Варвара Кошова увігнала батька у фарбу, розповівши на всю країну, як хотіла цілуватися.

В ефірі програми "Життя відомих людей" дівчина розповіла, як Євген "зірвав" її похід в кіно разом із хлопцем.

"Тато такий: "Угу, підемо всі разом, і він ще й Серафимку взяв! (молодшу сестру Варі, - ред.) я така: "Клас! Зашибісь!" Ось. Ми хотіли цілуватися на задніх рядах... Прости тато", - Варя зніяковіла та глянула на присутнього в студії Кошового.

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