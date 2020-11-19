12-летняя Варвара, дочка комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", уже бегает на свидания. Отцу, правда, это не очень нравится

Девочка поделилась забавным случаем из жизни в интервью на YouTube-канале программы "Життя відомих людей".

Кошевой держит крепкую оборону от ухажеров Вари и настроен весьма воинственно.

"Я хотела с бывшим молодым человеком сходить в кинотеатр, а папа такой: "Угу, пойдем все вместе, и он еще и Серафимку взял! (младшую сестру Вари, - ред.) Я такая: "Класс! Зашибись!" Вот. Мы хотели целоваться на задних рядах...", - поделилась школьница своей "бедой" и повернулась к отцу, сидевшему тут же в студии. - Прости папа..."

"Тебе 12 лет!, - не удержался Евгений. - На всю страну расскажешь, как хочешь целоваться! Меня поцелуешь - будет достаточно"

Варя понимает, что отец просто за нее волнуется, но уверена, что уже готова к романтическим отношениям.

"Хочу найти себе корейца...", - мечтательно заявила дочка Кошевого.

Девочка обожает K-pop культуру, мечтает побывать в Азии и даже самостоятельно учит корейский язык.

Ранее мы сообщали, Варвара рассказала правду об отношениях с родителями. Школьница посетовала на переходный возраст, мол, родители "должны понять, как ей тяжело".

"Большинство скандалов у меня происходит с мамой... Выходит просто так, что мы иногда друг друга не понимаем. Мне из-за этого, конечно, очень обидно. Мы с ней одинаковые, но не можем найти общий язык", - заявляла девочка, добавив что, все же знает, что мама ее любит.

Напомним, "Что за тетенька?": 12-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" кардинально изменила внешность, не узнала даже мама

Как сообщала Politeka, как 12-летней дочери Евгения Кошевого приходится расплачиваться за успех и славу отца

Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.