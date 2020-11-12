Жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, показала, как преобразились их дочери

Она разместила в сториз соцсети "Инстаграм" серию роликов о семейном походе в салон красоты, где 12-летней Варваре и 6-летней Серафиме сделали новые прически, сообщает Politeka.net. Пока девочки дожидались очереди, они выпили немного какао, при этом младшая возмутилась, что старшая решила выпить из ее чашки.

Затем Ксения Кошевая показала, как довольной Серафиме моют голову перед процедурой. Сразу после этого парикмахер занялась прической девочки.

"У нас все 33 удовольствия сегодня. Красота? Спасибо, волшебница Наташа", - произнесла мама за кадром.

После младшей сестры, наступила очередь Варвары. дочь Кошевого решила сильно укоротить волосы и сделала это самостоятельно: под руководством мастера она взяла в руки ножницы и отрезала лишние локоны с одной стороны. Этот шаг дался ей нелегко, и она несколько секунд была потрясена, держа в руках собственные волосы.

"Ну красотка, красотка. Уже можем так и оставить. Здесь тебе ноу-хау, понимаешь", - пошутила Ксения, подбадривая дочь.

В итоге Варваре не только обрезали волосы, но и высветлили их. На одном из последних роликов она зашла в квартиру в новом имидже, девушку с трудом можно узнать из-за кардинальных изменений.

"Кого это к нам занесло? Что за тетеньку?", - отметила Ксения Кошевая.

Серафима преобразилась не так радикально - ей слегка укоротили волосы, подровняли локоны и сделали элегантные косички с кольцами.

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