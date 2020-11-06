Украинцы поддержали дочь Евгения Кошевого, которая страдает из-за славы звездного отца

Как пишет Politeka.net, в одном из интервью Варвара пожаловалась на буллинг со стороны других детей в школах. Девочка рассказала, что ее достают из-за профессии Евгения.

"У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение", - рассказала Варя. - " Да, мне очень обидно, что дети так поступают. Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить... Я боюсь. Я не умею отвечать. Лучше просто промолчу".

Дочь известного юмориста рассказала, что не хочет переводиться в другую школу, ведь там быстро узнают о профессии ее папы и тоже начнут травить. Девочка старается не ввязываться в конфликты со сверстниками, не желая оказаться виноватой.

Пользователи соцсетей поддержали Варвару в комментариях:

"То, что не отвечаешь - молодец. Это поступок взрослого человека. Держись достойно"; "Варя, ты молодец, сильная девочка"; "Варюха! Данная ситуация научит тебя достойно перенести єту травлю"; "Варя, не обращай внимания, они просто завидуют что у тебя такой папа"; "Варвара, ты самая лучшая!!! Ходи в школу с гордо поднятой головой".

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

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