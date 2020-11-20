Варвара Кошевая, дочь известного украинского комика, звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, считает себя достаточно взрослой для романтических отношений

Об этом девушка заявила на всю страну в передаче "Життя відомих людей", передает Politeka.net.

Школьница Варя удивила своими экзотическими вкусами в плане мужчин. Идеальный избранник для нее - кореец.

"Хочу найти себе корейца...", - мечтательно заявила дочка Кошевого.

Девочка обожает к-pop культуру, мечтает побывать в Азии и даже самостоятельно учит корейский язык.

А пока Варя не нашла своего азиатского красавчика, то бегает на свидание с нашими, украинскими. Девушка обескуражила признанием, как отец "сорвал" ее поход в кино вместе с молодым человеком.

"Папа такой: "Угу, пойдем все вместе, и он еще и Серафимку взял! (младшую сестру Вари, - ред.) Я такая: "Класс! Зашибись!" Вот. Мы хотели целоваться на задних рядах... Прости папа".

Отметим, дочка Кошевого начала покорять сцену с 8-ми лет: несколько раз участвовала в детском "Голосе", приходила к папе на шоу "Рассмеши комика", и даже получила роль в сериале "Папа рулит".

"Я не считаю себя лучше других, может, я этого не замечаю?.. Но папа мне говорит иногда, если я что-то такое выдаю, "попустись немножко"... Вот - я попускаюсь!", - реагировала Варя на комментарии о своей якобы "звездной болезни".

Ранее мы рассказывали, что девочка болезненно переживает издевательства других детей в школе. В частности, ее обижают слова об отце, которого некоторые называют "клоуном".

"Мне было очень обидно, когда задирали как-то... Я сказала: "Никогда больше не смейте говорить про семью так, особенно про моего отца... Мой папа не клоун. Мой папа для меня поддержка и вообще... я его очень сильно люблю", - Варя со слезами на глазах призналась ведущей "ЖВЛ".

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