Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Томас Нойвірт, запаморочила голову зухвалим фото
Як передає Politeka.net, зірка "Євробачення-2014" опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому крупним планом показала рельєфний верх торсу.
Кончіта звела руки вперед, погравши м'язами грудей в розтягнутій майці, злегка задерши підборіддя і млосно подивившись в камеру.
"Уххх", - так підписала Вурст цей соковитий кадр.
І користувачі з нею повністю погодилися, не шкодуючи компліментів в коментарях:
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"Ох ... Твій вогонь❤️🔥"
"😍 😍Спекотніше пекла! 🔥 Ти завжди красивий!!!!!"
"Ого!💖"
"заспокойся, міссі🚨 🔥!"
"Моя Кончіта повернулася😍 😭 😃 😍 😭 😃 Боже, так приголомшливо! 😱 І твої сі*ки краще моїх 😅 😍 "
"Боже мій, від такої краси можна померти. 😍"
"Чи можемо ми просто мовчки лягти тут і померти від щастя? 😍😅😂"
Раніше ми повідомляли, Томас Нойвірт відкинув перуку і образ Кончіти і показав себе "звичайним хлопцем" у в'язаній шапочці і білій футболці.
"Я відчуваю себе таким милим сьогодні", - підписав фото Том.
"Гарний чоловік!", "милий хлопчик», «кожен божий день ти такий гарний», «я люблю твою мужність», "ти завжди милий, в цьому немає ніяких сумнівів", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, ідея про бородату жінку-латиноамериканку прийшла Нойвірту в голову у зв'язку з тим, що в підлітковому віці він стикався з дискримінацією і цькуванням. Образ Кончіти Вурст став висловлюванням на захист толерантності і прийняття людини такою, якою вона є.
Нагадаємо, що Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації:"у-ля-ля".
Також Politeka писала, що Кончіта Вурст в короткій сукні пригорнула до м'язистого мачо в латексі: кадри неподобства.