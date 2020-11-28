От такой красоты можно умереть

Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, вскружила голову дерзким фото

Как передает Politeka.net, звезда "Евровидения-2014" опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом показала рельефный верх торса.

Кончита свела руки вперед, поиграв мышцами груди в растянутой майке, слегка задрав подбородок и томно посмотрев в камеру.

"Уххх", - так подписала Вурст этот сочный кадр.

И пользователи с ней полностью согласились, не жалея комплиментов в комментариях:

"Ох ... твой огонь❤️🔥"

"😍😍 Жарче ада! 🔥 Ты всегда красивый!!!!!"

"Ого!💖"

"успокойся, мисси🚨🔥!"



"Моя Кончита вернулась😍😭😃😍😭😃 Боже, так потрясающе! 😱 И твои си*ки лучше моих 😅😍"

"Боже мой, от такой красоты можно умереть. 😍"

"Можем ли мы просто молча лечь здесь и умереть от счастья? 😍😅😂"

Ранее мы сообщали, Томас Нойвирт отбросил парик и образ Кончиты и показал себя "обычным парнем" в вязаной шапочке и белой футболке.

«Я чувствую себя таким милым сегодня», - подписал фото Том.

«Красивый мужчина!», «милый мальчик», «Каждый божий день ты такой красивый», «Я люблю твою мужественность», «Ты всегда милый, в этом нет никаких сомнений», - отреагировали пользователи.

Напомним, идея о бородатой женщине-латиноамериканке пришла Нойвирту в голову в связи с тем, что в подростковом возрасте он сталкивался с дискриминацией и травлей. Образ Кончиты Вурст стал высказыванием в защиту толерантности и принятия человека таким, какой он есть.

Напомним, что Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в коротком платье прильнула к мускулистому мачо в латексе: кадры безобразия.