31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, которого публика больше знает под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил непристойным образом рядом с вызывающе одетым мужчиной

Как информирует Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал фото, поражающую своей откровенностью.

На свежем фото Том позировал рядом с неизвестным мужчиной, который был одет в белые обтягивающие брюки, латексный ярко-красный верх, плотно обтягивающий его мускулистый торс и черные лаковые сапоги.

Кончита красовалась в коротком черном платье и игривых серебристых сапожках. О штанах звезда, вероятно, забыл, представиви на обозрение всему миру свои обнаженные ноги.

Всего за 25 минут преданные фанаты знаменитости поставили более трех тысяч лайков и "искупали" Кончиту в восторженных комплиментах:

Напомним, Томас Нойвирт стал знаменит не только благодаря своим песням, но и образу "бородатой женщины". На "Евровидении" он занял первое место и взорвал мировые чарты своей песней. "Изюминкой" Тома стало необычное объединение в одном теле как мужских, так и женских признаков.

Однако фанаты заметили, что в последнее время Вурст все чаще и чаще появляется перед публикой в мужском образе.

Ранее мы сообщали, что Кончита Вурст удивила ночными развлечениями. Артист позировал в жилете-сеточке на голое тело и длинных кружевных перчатках. Рядом со звездой позировала женщина. Судя по всему парочка находилась на вечеринке.

Напомним, что Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст огорошила изменениями во внешности, фанаты поздравляют звезду: "Больше не женщина".