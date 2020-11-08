Давно ее такой не видели

Известный австрийский певец Томас Нойвирт, победивший некогда на «Евровидении» под псевдонимом Кончита Вурст, покорил новым стильным образом

Артист, который в последнее время предстает перед поклонниками в новом имидже, поделился коротким видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по его последним публикациям, Томас, казалось, решил отойти от своего скандального женственного образа, и стал все чаще показывать себя в более натуральном виде. Так, певец вернулся к натуральному цвету волос и снова отрастил бороду, а также стал чаще показывать себя без макияжа.

Впрочем, на новых кадрах Томас вновь предстал в необычном наряде. Так, на видео он позирует в коротком платье и на каблуках. Кроме того, его волосы снова выкрашены в блонд. Он позирует рядом с певцом Рики Мерино, с которым они готовятся выпустить совместную песню.

Поклонники артиста не смогли пройти мимо этого видео.

«Люблю тебя, Том», «Ждем», «Вау! Что происходит? Не заставляй нас ждать слишком долго или я сойду с ума», «У-ля-ля», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Томас снова опубликовал фото, на котором его можно увидеть в брутальном образе с густой бородой на лице.

Артист попозировал в обычном черном спортивном костюме и кепке, а вподписи поблагодарил всех своих фанатов за поздравления ко дню рождению, который он отмечал 6 ноября.

Напомним, победительница "Евровидения" Кончита Вурст в кружеве свела с ума ночными развлечениями.

Как сообщала Politeka, пропавшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст огорошила изменениями во внешности, фанаты поздравляют звезду.