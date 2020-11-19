31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, который выступает под именем Кончита Вурст, впечатлил внешностью в повседневной жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал селфи, на котором предстал в мужском обличье. Парень был одет в белое поло и черную шапочку. Его коронная борода была аккуратно подстрижена и уложена.

«Я чувствую себя таким милым сегодня», - подписал фото Том.

За короткое время его пост собрал более двух тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Красивый мужчина!», «Ты всегда милый», «Круто», «Ну, ты мило выглядишь», «Красивый», «Сверхмилость!», «Наш самый милый человек на свете!», «милый мальчик», «Каждый божий день ты такой красивый», «Здравствуйте, солнышко. Наш замечательный Том)) Очень по тебе скучаем)», «Я люблю твою мужественность», «Милый - твое отчество», «Ты всегда милый, в этом нет никаких сомнений», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Томас Нойвирт создал свой образ «женщины с бородой» в 2011 году. Используя этот образ он принял участие в одном из австрийских талант-шоу. Позже он покорял немецкое телевидение, и в итоге поехал представлять Австрию на песенном конкурсе Евровидение. В 2014 году Томас привез победу в свою страну.

Напомним, что Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст в кожаном мини заинтриговала кадром с мускулистым красавчиком: "Браво!".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в коротком платье прильнула к мускулистому мачо в латексе: кадры безобразия.