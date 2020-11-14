Австрийский певец Томас Нойвирт, который победил на “Евровидении” под псевдонимом Кончита Вурст, показал провокационный кадр

Снимок 32-летний эпатажный певец разместил у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net

Так, на новом фото Нойвит засветился в компании мускулистого красавца в ярких одеждах. Сам же Томас был облачен в женский образ, на нем был надет лаковый черный жакет, украшенный цепями на талии.

Нойвит с густой бородой и накрашенным лицом пристально смотрел, прильнув в неизвестном мужчине.

Новый снимок всё также восхитил фанатов, всего за час знаменитости поставили свыше 3 тысяч лайков и написали множество комментариев, среди них такие как: "Браво", " Ну вы даете", "Мое восхищение".

Отметим, что это не первый снимок из новой фотосессии.

Ранее Томас Нойвит уже публиковал первые кадры, он также похвастался, что предыдущее фото собрало свыше 100 тысяч лайков, что говорит о бешенной популярности Кончиты Вурст.

Ранее мы сообщали, что Кончита Вурст удивила ночными развлечениями. Артист позировал в жилете-сеточке на голое тело и длинных кружевных перчатках. Рядом со звездой позировала женщина. Судя по всему парочка находилась на вечеринке.

Напомним, что Кончита Вурст застыла в объятиях красавчика: «Так мило...».

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст неожиданно сменила образ на леди-босс: "Отличная прическа!".