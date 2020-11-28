Популярна американська модель Кайлі Дженнер змусила "пускати слюні", посвітивши формами в спокусливих нарядах

Про це розповідає Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Вид Кайлі в Нью-Йорку-це просто бомба", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Дженнер позує в прозорому комбінезоні, облягаючому міні-сукні, а також вбранні з глибоким декольте. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчать коментарі під постом.

"Так гаряче", "вона завжди виглядає відпадно", "непередавана краса", "чорт, та вона чудова у всьому!",- пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішним видом біля басейну.

На фото Кайлі позує в зеленому топі. Іншого одягу на красуні не було видно, дівчина стояла занадто близько до камери. Дженнер без сорому хвалилася пишними грудьми, яка прямо випирала з топа.

У ролику було також безліч інших образів Кайлі. Дівчина здалася в різних нарядах, які використовувала останнім часом.

Нагадавши, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше

Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни