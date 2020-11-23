Кайли Дженнер показала эффектную фигуру в обтягивающем платье телесного цвета
Знаменитая американская модель и бизнесвумен показала, как выглядит в соблазнительном платье в обтяжку. Соответствующие кадры появились на одной из ее фан-страниц в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, младшая сестричка Ким Кардашьян примерила наряд модного «нюдового» оттенка, который едва ли не сливается с кожей, из-за чего издалека наряд выглядит буквально «голым».
Кроме того, благодаря облегающему фасону и тонкой ткани платье подчеркивает каждый изгиб фигуры Дженнер, позволяя модели продемонстрировать свою тонкую талию, широкие бедра и пышную грудь. Судя по всему, знаменитость не стала надевать под такой облегающий наряд нижнее белье, добавив своему образу перчинки.
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Помимо фото Кайли сняла и короткое видео, на котором показала, как выглядит в платье в отражении зеркала. Красотка явно осталась довольна своим образом.
В комментариях к посту ее поклонники вовсю восхищаются телом Дженнер, засыпая его комплиментами.
Ранее сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула идеальными объемами в бикини.
Так, звезда на архивном снимке предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.
Напомним, Кайли Дженнер не оставила места для фантазии в прозрачном платье: "Золотая Богиня".
Как сообщала Politeka, страстная Кайли Дженнер пробудила аппетит своими сладкими "ягодками" в микро-бикини: "Никому не устоять".
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер потянула за веревочки трусиков, заигравшись у бассейна: "Совершенство".