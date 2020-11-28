Співачка Наталія Могилевська прямо розцвіла в оточенні молодих чоловіків

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала яскравий момент з ефіру "Ліги Сміху" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Могилевська брала участь у шоу в складі команди "Наш формат".

"Незважаючи на те, що у фіналі Ліги Сміху моя команда посіла друге місце.

У моєму серці ❤️ @nash_format_ номер 1😍#liga #Могилевська", - підписала кадри артистка.

На сцені Наталя з'явилася в "хижій" сукні леопардового забарвлення зі значним вирізом попереду. Верх вбрання був об'ємним, завдяки широким рюшам, зате внизу співачка козирнула оголеними ніжками. Здавалося, що вона відчуває себе королевою серед п'яти молоденьких красенів.

Команда заспівала пісню, хлопці потрясли Наталію словами. Вона емоційно відреагувала, пирснувши від сміху.

"Ми над тобою жартували, ти не вміла ображатись... Десь, може, палку перегнули - вибачай, тьотя Наташ", - співали гумористи.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Переможці!! Найсмішніша команда 👌 👌 👌 "

"Наш Формат і Могилевська Наташа Перемога тільки Ваша💕 🏆Круть 👍 номер 1 🏆 Дякую за сезон👏"

"🔥😍👏Круто... до мурашок... чекаємо в наступному сезоні...❤️"

"Дуже гідно пройшли ВЕСЬ СЕЗОН як справжні лідери!!!"

"Найнесправедливіший фінал! СМТ нашому формату не рівня!"

"Але команда виступила гідно. Взагалі весь сезон грали на рівні. Просто дійсно, що смт були сильніші в батлах і то, в основному, задяки вдало придуманому образу"

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в окулярах і з пучком на голові вразила зовнішністю в звичайному житті: «я вибрала одного...».