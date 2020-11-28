Певица Наталья Могилевская прямо расцвела в окружении молодых мужчин

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала яркий момент из эфира "Лиги Смеха" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Могилевская принимала участие в шоу в составе команды "Наш формат".

"Несмотря на то, что в финале Лиги Смеха моя команда заняла второе место.

В моём сердце ❤️ @nash_format_ номер 1😍#liga #могилевская", - подписала кадры артистка.

На сцене Наталья появилась в "хищном" платье леопардовой расцветки с внушительным вырезом впереди. Верх наряда был объемным, благодаря широким рюшам, зато внизу певица козырнула оголенными ножками. Казалось, что она чувствует себя королевой среди пяти молоденьких красавчиков.

Команда спела песню, парни потрясли Наталью словами. Она эмоционально отреагировала, прыснув от смеха.

"Мы над тобой шутили, ты не умела обижаться... Где-то, может, палку перегнули - извини, тетя Наташ", - пели юмористы.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Победители!! Самая смешная команда 👌👌👌"

"Наш Формат и Могилевская Наташа Победа только Ваша💕🏆Круть👍Номер 1🏆Спасибо за сезон👏"

"🔥😍👏Круто... до мурашек... ждем в следующем сезоне...❤️"

"Очень достойно прошли ВЕСЬ СЕЗОН как настоящие лидеры!!!"

"Самый несправедливый финал! СМТ Нашему формату и в подмётки не годится!"

"Але команда виступила гідно. Взагалі весь сезон грали на рівні. Просто дійсно, що смт були сильніші в батлах і то, в основному, завдяки вдало придуманому образу"

Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».