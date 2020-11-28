Колишня солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег потрясла несподіваним образом

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка, якій приписували таємний роман з продюсером Костянтином Меладзе, опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в білому брючному костюмі.

Худорлява блондинка "потонула" в піджаку, який виглядав на ній злегка завеликим. Під піджак красуня одягла сріблястий гольфик, а на ноги - туфлі на високих підборах.

Герцег покрутилася перед дзеркалом, "зливаючись" з білим інтер'єром.

"Привіт, мої хороші!🤍 Ви відчуваєте передноворічний настрій?🤍", - підписала фото співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Як ніби привид а не людина 😂"

"Снігова Королева👍"

"Зовсім ні... за вікном ні сніжинки, тільки ялинки на голому асфальті...🤦🏻♂️😥 Ніякого настрою 👀"

"Дуже красива, тобі підходить білий колір 😍 😍 😍 "

"Приголомшливий наряд, ти в ньому просто чарівна 😻 ✨ 💕 "

"Лялька. Слів немає😍"

Раніше ми повідомляли, екс-ВІА Гра виставила в соцмережі "шматочки" кліпу на пісню "Тільки для тебе". Кадри присвячені любові і відносинам. Еріка похвалилася, що у неї вийшло донести все, що вона хотіла сказати.

"Це відео передає весь вайб моєї пісні "Тільки для тебе" ☺ воно таке ніжне і наповнене великою любов'ю❤️", - йдеться у підписі.

На кадрах блондинка постала в максимально природному образі, без епатажних нарядів, лиску і гриму, злегка розпатлана та щаслива.

"Макіяж і зачіска сама робила чи що🤔 взагалі ніяк"; "ось що називається справжня любов❤️"; "у мене аж мурашки 😍 яка пісня🔥"; "Еріка пісня до сліз❤️🔥", - по-різному відреагували користувачі.

Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявою"

Також Politeka писала, що постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву.