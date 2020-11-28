Колишня солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег потрясла несподіваним образом
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка, якій приписували таємний роман з продюсером Костянтином Меладзе, опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в білому брючному костюмі.
Худорлява блондинка "потонула" в піджаку, який виглядав на ній злегка завеликим. Під піджак красуня одягла сріблястий гольфик, а на ноги - туфлі на високих підборах.
Герцег покрутилася перед дзеркалом, "зливаючись" з білим інтер'єром.
"Привіт, мої хороші!🤍 Ви відчуваєте передноворічний настрій?🤍", - підписала фото співачка.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Як ніби привид а не людина 😂"
"Снігова Королева👍"
"Зовсім ні... за вікном ні сніжинки, тільки ялинки на голому асфальті...🤦🏻♂️😥 Ніякого настрою 👀"
"Дуже красива, тобі підходить білий колір 😍 😍 😍 "
"Приголомшливий наряд, ти в ньому просто чарівна 😻 ✨ 💕 "
"Лялька. Слів немає😍"
Раніше ми повідомляли, екс-ВІА Гра виставила в соцмережі "шматочки" кліпу на пісню "Тільки для тебе". Кадри присвячені любові і відносинам. Еріка похвалилася, що у неї вийшло донести все, що вона хотіла сказати.
"Це відео передає весь вайб моєї пісні "Тільки для тебе" ☺ воно таке ніжне і наповнене великою любов'ю❤️", - йдеться у підписі.
На кадрах блондинка постала в максимально природному образі, без епатажних нарядів, лиску і гриму, злегка розпатлана та щаслива.
"Макіяж і зачіска сама робила чи що🤔 взагалі ніяк"; "ось що називається справжня любов❤️"; "у мене аж мурашки 😍 яка пісня🔥"; "Еріка пісня до сліз❤️🔥", - по-різному відреагували користувачі.
Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявою"
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