Известный композитор Константин Меладзе, которому приписывают роман с солисткой ВИА Гры Эрикой Герцег, празднует сегодня 57-летие

На фото Меладзе позировал в рубашке и джинсах, а образ дополнил наручными часами и очками. Константин улыбался на камеру, стоя на однотонном фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня в семье Meladze Music большой праздник!🎆

У нашего любимого Константина Меладзе День Рождения!

Мы желаем Константину здоровья, что сейчас особо важно. Желаем, из любых ситуаций извлекать новые возможности и реализовывать их в творчество, которое все мы очень любим!

Чтобы муза всегда была рядом и в душе звучала музыка!

С Днем Рождения, Константин!", - написал администратор странички Меладзе.

Эрика Герцег и фанаты поставили почти 2500 лайков и написали множество поздравлений:

"Очень люблю с днём рождения Вас", "С Днем Рождения! Творческих успехов и здоровья! Ваша поклонница из Алматы!", "С Днём Рождения Вас! Всего самого доброго! Спасибо за ваше творчество и талант!", "С днём рождения вас, гениальный человек!!".

Напомним, Вера Брежнева показала, как развлекается на диване со своим мужем Константином Меладзе.

Популярная украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, решила показать поклонникам, как проходит ее самоизоляция с семьей. Соответствующее видео она опубликовала в Инстаграм.

Напомним, Брежнева показала, как развлекается с Меладзе, видео

А еще Politeka писала, что Вера Брежнева показала Меладзе свои полуголые позы на окне, кадры облетели сеть

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