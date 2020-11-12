Обновленный состав ВИА Гры уже успел оскандалиться
Так, новых фавориток Константина Меладзе вместе с продюсером пригласили на эфир "Вечернего Урганта".
Сперва ведущий Иван Ургант интересовался у Константина Меладзе историей создания ВИА Гры, которая в этом году отмечает 20-летие.
После откровений Константина Меладзе в кадр пригласили обновленный состав ВИА Гры, в который вошли София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.
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Несмотря на недавнюю премьеру обновленного состава, ВИА Гра уже успела взбесить преданных фанатов. В частности, поклонники возмутились поведением Ульяны Синецкой, которая в группе с 2018 года.
Вокалистка демонстративно села боком на диван, закрыв свою коллегу по сцене. Более того, девушка с пафосным взглядом отвечала на вопросы ведущего Ивана Урганта, из-за чего нарвалась на критику.
"Ульяна же могла ну хоть чуть чуть подвинуться и не так сильно закрывать девчонку , прям демонстративно так", "Ульяна сделала так, что мы теперь будем любить блондиночку", "Среднюю вышвырнуть пока не поздно, сожрёт всех и бизнес", "Сразу видно какой жёсткий бизнес, средняя мадам просто села спиной к третьей участнице, полностью преградила даже обзор . Вообще чувство такта отсутствует", "Надеюсь Константин после эфира дал леща этой кучерявой, ее давно пора поставить на место!", "Средняя застыла как истукан в одной позе... Блондиночку своей спиной конкретно закрыла, явно специально.... Неприятная особа", - написали фанаты в комментариях под видеороликом.
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