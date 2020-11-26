Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег взволновала публику чувственными кадрами
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда, которой приписывали роман с женатым Константином Меладзе, опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм. Эрика показала "кусочки" клипа на песню "Только для тебя" (чтобы посмотреть ролик, проскрольте вниз).
Клип, как и песня в целом, посвящены настоящей любви. Эрика похвасталась, что у нее получилось донести все, что она хотела сказать.
"Это видео передаёт весь вайб моей песни «Только для тебя»🥰 Оно такое нежное и наполнено большой любовью❤️", - говорится в подписи.
На кадрах блондинка предстала в максимально естественном образе, без эпатажных нарядов, лоска и грима, слегка растрепанная, счастливая и нежная.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное: некоторые отметили, что этим видео Эрика довела до слез и мурашек.
"Поздравляю Эрика ❤️"
"Прелесть👍"
"Очень оригинально 👏 креативно 🔥"
"Очень милое видео😻как и вы♥️"
"Шикарный клип 👍. Такой душевный 😍"
"Макияж и прическа сама делала что ли🤔 вообще никак"
"Вот что называется настоящая любовь❤️"
"У меня аж мурашки 😍 Какая песня🔥"
"Эрика песня до слез❤️🔥"
Ранее мы сообщали, Герцег изумила чувственной фотосессией, ради которой избавилась от лишней одежды. На одном из кадров девушка опасно наклонилась, рискуя засветить лишнее.
Эрика пощекотала нервы, заставив внимательно присмотреться к фото, чтобы выбрать лучшее.
"1,2,3,4...какой снимок вам больше понравился?🤍", - говорится в сообщении.
Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"
Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.