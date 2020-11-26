Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег взволновала публику чувственными кадрами

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда, которой приписывали роман с женатым Константином Меладзе, опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм. Эрика показала "кусочки" клипа на песню "Только для тебя" (чтобы посмотреть ролик, проскрольте вниз).

Клип, как и песня в целом, посвящены настоящей любви. Эрика похвасталась, что у нее получилось донести все, что она хотела сказать.

"Это видео передаёт весь вайб моей песни «Только для тебя»🥰 Оно такое нежное и наполнено большой любовью❤️", - говорится в подписи.

На кадрах блондинка предстала в максимально естественном образе, без эпатажных нарядов, лоска и грима, слегка растрепанная, счастливая и нежная.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: некоторые отметили, что этим видео Эрика довела до слез и мурашек.

"Поздравляю Эрика ❤️"

"Прелесть👍"

"Очень оригинально 👏 креативно 🔥"

"Очень милое видео😻как и вы♥️"

"Шикарный клип 👍. Такой душевный 😍"

"Макияж и прическа сама делала что ли🤔 вообще никак"

"Вот что называется настоящая любовь❤️"

"У меня аж мурашки 😍 Какая песня🔥"

"Эрика песня до слез❤️🔥"

Ранее мы сообщали, Герцег изумила чувственной фотосессией, ради которой избавилась от лишней одежды. На одном из кадров девушка опасно наклонилась, рискуя засветить лишнее.

Эрика пощекотала нервы, заставив внимательно присмотреться к фото, чтобы выбрать лучшее.

"1,2,3,4...какой снимок вам больше понравился?🤍", - говорится в сообщении.

Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.