Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег потрясла неожиданным образом

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда, которой приписывали тайный роман с продюсером Константином Меладзе, опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в белом брючном костюме.

Худощавая блондинка "утонула" в пиджаке, который смотрелся на ней слегка великоватым. Под пиджак красотка надела серебристый гольфик, а на ноги - туфли на высоком каблуке.

Герцег покрутилась перед зеркалом, "сливаясь" с белым интерьером.

"Привет, мои хорошие!🤍 Вы чувствуете предновогоднее настроение?🤍", - подписала фото певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Как будто призрак а не человек 😂"

"Снежная Королева👍"

"Совсем нет... за окном ни снежинки, только ёлки на голом асфальте...🤦🏻‍♂️😥 Никакого настроения 👀"

"Очень красивая, тебе подходит белый цвет😍😍😍"

"Потрясающий наряд, ты в нем просто обворожительна😻✨💕"

"Кукла. Слов нет😍"

Ранее мы сообщали, экс-ВИА Гра выставила в соцсети "кусочки" клипа на песню "Только для тебя". Кадры посвящены любви и отношениям. Эрика похвасталась, что у нее получилось донести все, что она хотела сказать.

"Это видео передаёт весь вайб моей песни «Только для тебя»🥰 Оно такое нежное и наполнено большой любовью❤️", - говорится в подписи.

На кадрах блондинка предстала в максимально естественном образе, без эпатажных нарядов, лоска и грима, слегка растрепанная и счастливая.

"Макияж и прическа сама делала что ли🤔 вообще никак"; "Вот что называется настоящая любовь❤️"; "У меня аж мурашки 😍 Какая песня🔥"; "Эрика песня до слез❤️🔥", - по-разному отреагировали пользователи.

Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.