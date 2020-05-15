Известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, решила покинуть коллектив

Звезда сделала заявление во время прямого эфира с коллегами, пишет Politeka.net.

По словам артистки, сейчас идут поиски харизматичной участницы вместо нее.

"Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал", - рассказала звезда.

Однако при этом планируется, что Эрика проработает с группой до конца этого года и поможет освоиться новенькой.

"Надо репетировать, научить ее песням, программе. А я пока еще с вами", - рассказала певица в одном из интервью.

Далее звезда займется сольной карьерой.

Стоит отметить, что Герцег стала солисткой еще семь лет назад после участия в программе "Хочу в Виа Гру".

Примечательно, что ранее на странице в Инстаграм продюсерского центра Константина Меладзе опубликовали объявление о поиске талантливых девушек от 18 до 25 лет.

В сети стали активно обсуждать новость об уходе артистки.

"Кто уже их слушает!? Это все давно прошло, те хиты, те певицы, нафига искать новую "куклу"? Меладзе уже неактуальный", "Да кому нужна уже эта группа. Я и забыла, что такие есть даже", "7 лет?! 😧 Капец, я думала, год - два", "Эта группа еще существует? 😂", "Эта новая Виагра фигня на постном масле", "Да, Брежнева очередную угрозу для себя выдавила, не терпит, однако, конкуренции, боится, что не сможет противостоять...", ""неожиданно", "У Меладзе уже нет вдохновения на этот коллектив, теперь у него есть Вера Галушка - все силы идеи уходят в том направлении 😏", "Где новая брюнетка-Грановская? Без неё Виагра уже не та...", - написали пользователи.

Напомним, что «любовница» Меладзе пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…»

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.