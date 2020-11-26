Певица Светлана Лобода разгорячила вызывающим образом на новом фото
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, которым довела публику до экстаза.
Красотка показала крупным планом все, чем ее наградила природа. Лобода распахнула черную шубку, продемонстрировав аппетитное декольте: упругие "мячики" были заботливо "упакованы" в кружевной бюстагльтер.
Будто бы смущаясь, Светлана попыталась прикрыть глаза - что придало кадру еще большего эффекта.
Стоит отметить, роскошный лук артистки дополнил яркий макияж с перламутовыми тенями и красиво уложенные локоны.
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Как известно, Лобода частенько хвастается роскошной фигурой в соцсети - и показать артистке, действительно, есть что.
Ранее Светлана делилась рецептом, как ей удается поддерживать стройные формы, особенно после рождения двух детей.
"День начинаю со стакана теплой воды с лимоном. Завтракаем мы всегда кашами: овсяной или гречневой. В обед обязательно первое. После занятий спортом — обязательно белок (стейк из телятины или немного белого мяса курицы)... А вот в сладком себя не ограничиваю, потому что ежедневно отдаю много энергии и ее нужно восполнять. Люблю черный и молочный шоколад и никогда не отказываю себе в десерте, если ужинаю в ресторане", - делилась певица.
До этого мы писали, что Лобода изумила бесконечными ногами в черных лосинах. Девушка позировала на фото на фоне чертового колеса.
«Длинноногая дама», «Ногам нет конца и края, вы бесподобны!», «вау какая вы красивая Светлана», «ждём хит», «Как красиво», - отреагировали поклонники.
Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео: "Родная душа".
А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в неприличном мини устроила горячие танцы на сцене, кадры.
Также Politeka сообщала, что игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток: "Каждый день, как пятница".