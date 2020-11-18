Популярная украинская певица Светлана Лобода надела черное блестещее мини и покорила фанатов
В этот раз популярная исполнительница поделилась игривым селфи, сделанным перед зеркалом. Светлана смогла приятно порадовать не только личным и не постановочным кадром, но еще и видом на нем. Так, звезда надела лишь смелое экстра-мини из черных блесток, при этом платье было без бретелей, что удачно подчеркнуло стройную фигуру мамы двух детей.
Певица показала довольно стройные ноги, чем привлекла внимание к себе еще больше. Аккуратные украшения на шее, легкий макияж и распущенные волосы завершили образ певицы.
«Говорят, что среда- это маленькая пятница🤩 так почему бы не надеть красивое маленькое платьице и немного не потанцевать... хотя бы дома 😜😜😜😜», - шутливо написала Светлана.
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Поклонники не остались в стороне:
«А Давайте мы тоже потанцуем , только уже под новый трек ваш; создаём домашнюю вечеринку); ваши танцы просто огонь🔥; Настоящая красотка,от вас исходит такая энергия,пока смотришь,сам заряжаешься позитивом на весь день. 😍❤️; Mood:Светлана Сергеевна 🤪❤️; На этом фото как будто и фотошопа нет на ногах, как обычно🤷🏿♂️; пришло желание немного потанцевать😂🔥 Взорвать "танцпол", да по-страшнее хиросимы🔥😂😂; С Вами каждый день как пятница!😜❤️».
До этого Светлана предстала в коротком платье из шелка, которое скорее напоминало ночную рубашку. Длина наряда позволяла полюбоваться длинными стройными ножками артистки. А белое кружево внизу наряда служило отличным акцентом.
Декольте наряда также было смелым, однако благодаря стильному ожерелью, оно не особо притягивало взгляд.
Лобода играла с волосами, которые развеивал ветер. Ее макияж состоял из длинных черных стрелок, лишь подчеркнув их форму.
Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».
Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".
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