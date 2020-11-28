Популярная украинская певица Светлана Лобода заставила мужчин «кусать локти», изящно развалившись в кресле в прозрачном наряде

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован в Instagram знаменитости.

«А теперь маленькая пауза перед большим взрывом 💃 Двое суток снимали новый видеоклип. И мне кажется, я знаю чего вы хотите) Какой видеть меня дальше ... так какой же ?😉 Какую Lo вы любите? ❤️ Если угадаешь мой следующий образ, подарю своё любимое украшение ... сниму его с себя и подарю. И пусть он станет твоим амулетом... навсегда», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Лобода позирует в «хищном» прозрачном наряде, изогнувшись прямо в кресле. Красотка знаменитости привела в «дикий» восторг ее поклонников.

«Светлана Сергеевна, полегче!», «образ мягкой и нежной», «королева», «текила женщина с плёткой за спиной», «жемчужина вы наша», «нежная и чувственная», «вы очень сексуальные», «медуза горгона», - пишут они.

Как сообщалось до этого, певица Светлана Лобода разгорячила вызывающим образом на новом фото

38-летняя звезда опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, которым довела публику до экстаза.

Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео.

А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в неприличном мини устроила горячие танцы на сцене.

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