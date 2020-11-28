Популярная украинская певица Светлана Лобода заставила мужчин «кусать локти», изящно развалившись в кресле в прозрачном наряде
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован в Instagram знаменитости.
«А теперь маленькая пауза перед большим взрывом 💃 Двое суток снимали новый видеоклип. И мне кажется, я знаю чего вы хотите) Какой видеть меня дальше ... так какой же ?😉 Какую Lo вы любите? ❤️ Если угадаешь мой следующий образ, подарю своё любимое украшение ... сниму его с себя и подарю. И пусть он станет твоим амулетом... навсегда», - говорится в сообщении.
62-летняя Шэрон Стоун повторила свой коронный номер, ошеломив видом в распахнутой блузке: "Основной инстинкт"
Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
"Невеста" Харламова поиграла бюстом в кружевах, рассуждая о размерах: "Лучше та, у которой большие..."
Орбакайте без штанов поразила бесстыдством под елкой, Пугачевой лучше не смотреть: "Что это?"
Уточним, что на фотографиях Лобода позирует в «хищном» прозрачном наряде, изогнувшись прямо в кресле. Красотка знаменитости привела в «дикий» восторг ее поклонников.
«Светлана Сергеевна, полегче!», «образ мягкой и нежной», «королева», «текила женщина с плёткой за спиной», «жемчужина вы наша», «нежная и чувственная», «вы очень сексуальные», «медуза горгона», - пишут они.
Как сообщалось до этого, певица Светлана Лобода разгорячила вызывающим образом на новом фото
38-летняя звезда опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, которым довела публику до экстаза.
Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео.
А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в неприличном мини устроила горячие танцы на сцене.
Также Politeka сообщала, что игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток.