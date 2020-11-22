Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась яркими кадрами с концерта

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала сторис, на которых зажигала от всей души, передает Politeka.net. Светлана была одета в мини-платье серого цвета. Лобода очень любит выступать в пикантных нарядах, которые отлично видно со сцены. На свежих кадрах она засветила свои стройные ножки.

Певица исполняла свой хит «Я супер звезда», который очень нравится ее поклонникам. Слышно было, что Лобода поет песню вживую.

Стоит отметить, что из-за карантина многие концерты Лободы, как и других артистов, были отменены. На ее официальном сайте ближайший официальный концерт запланирован аж на 2021 год.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась трогательным видео со своей коллегой и подругой Лолитой Милявской. В честь дня рождения певицы Светлана вспомнила самые красивые моменты, где они были вместе. Как известно, певиц связывает дружба. Лолита даже снялась в эпатажном клипе Светланы «Бум-бум».

О том, что Лобода прекрасная подруга, рассказывала и ее продюсер Нателла Крапивина. По ее словам, Светлана очень внимательная и любит дарить друзьям дорогие подарки.

Напомним, что неугомонная Лобода примерила латексное платье, изогнувшись до предела: «Фантастическая».

Как сообщала Politeka, игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток: "Каждый день, как пятница".

Также Politeka писала, что Лобода обтянула свой упругий "орешек" латексом из блесток, кадры соблазна: "Фантастическая".